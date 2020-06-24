Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 13,20 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli pirincin kilogramı en yüksek 13,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (aşurelik)
| Kg
| 2,78
| 4,29
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 3,80
| 13,20
| Bulgur kepeği
| Kg
| 1,08
| 1,17
| Makarna
| Kg
| 3,80
| 3,80
| Şehriye
| Kg
| 3,80
| 3,90
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:53 Kaynak: AA
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