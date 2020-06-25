Mersin Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi

50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi

Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu