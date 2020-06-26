Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,88 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (aşurelik)
| Kg
| 2,73
| 2,85
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 5,23
| 8,88
| Bulgur kepeği
| Kg
| 1,12
|1,12
| Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 3,35
| 4,70
| Nohut (naturel)
| Kg
| 2,94
| 2,95
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:13 Kaynak: AA
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