Mersin Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 8,88 liradan satıldı.

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