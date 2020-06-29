Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,46 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Pirinç (kırık)
| Kg
| 2,90
| 2,90
| Bulgur (paketli)
| Kg
| 2,70
| 4,46
| Bezelye kepeği
| Kg
| 1,10
| 1,10
| Greyfurt
| Kg
| 2,30
| 5,10
| Limon
| Kg
| 3,80
| 8,10
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:49 Kaynak: AA
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