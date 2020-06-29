Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika

Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,46 liradan satıldı.

Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 4,46 liradan satıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Pirinç (kırık) Kg 2,90 2,90
Bulgur (paketli) Kg 2,70 4,46
Bezelye kepeği Kg 1,10 1,10
Greyfurt Kg 2,30 5,10
Limon Kg 3,80 8,10

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:04 Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 14:05 Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 11:37 Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak 11:10 Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
19:02
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 20:18:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]