Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 6,48 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 6,48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (aşurelik)
| Kg
| 3,00
| 3,13
| Çeltik
| Kg
| 4,50
| 4,50
| Bulgur kepeği
| Kg
| 1,09
| 1,12
| Makarna
| Kg
| 7,12
| 7,12
| Yeşil mercimek (paketli)
| Kg
| 6,40
| 6,48
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:59 Kaynak: AA
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