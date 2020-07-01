Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,25 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı en yüksek 9,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (ekmeklik)
| Kg
| 1,84
| 1,84
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 3,35
| 9,25
| Bulgur unu
| Kg
| 1,34
| 1,40
| Şehriye
| Kg
| 3,89
| 4,96
| Bezelye
| Kg
| 6,50
| 6,50
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:09 Kaynak: AA
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