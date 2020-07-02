Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 6,20 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 6,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (aşurelik)
| Kg
| 2,73
| 2,73
| Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,12
| 6,20
| Yeşil mercimek (paketli)
| Kg
| 6,40
| 6,40
| Nohut (naturel)
| Kg
| 3,07
| 3,07
| Bezelye kepeği
| Kg
| 1,10
| 1,15
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:01 Kaynak: AA
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