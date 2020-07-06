Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Mersin Ticaret Borsası 'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 4,63 liradan satıldı.

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