Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli yeşil mercimeğin kilogramı 6,68 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda paketli yeşil mercimeğin kilogramı 6,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (aşurelik)
| Kg
| 2,65
| 2,65
| Bulgur (paketli)
| Kg
| 2,60
| 9,50
| Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 3,81
| 4,25
| Yeşil mercimek (paketli)
| Kg
| 6,68
| 6,68
| Nohut (naturel)
| Kg
| 3,00
| 3,11
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:41 Kaynak: AA
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