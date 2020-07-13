Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı 8,73 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı 8,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (aşurelik)
| Kg
| 2,65
| 3,20
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 5,90
| 8,73
| İrmik
| Kg
| 3,35
| 4,17
| Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 3,93
| 4,67
| Yeşil mercimek
| Kg
| 4,00
| 4,00
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:29 Kaynak: AA
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