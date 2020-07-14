Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı 9,95 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli pirincin kilogramı 9,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Buğday (aşurelik)
| Kg
| 2,65
| 3,05
| Pirinç (paketli)
| Kg
| 5,85
| 9,95
| Bulgur unu
| Kg
| 1,40
| 1,40
| Börülce (paketli)
| Kg
| 8,90
| 8,90
| Yeşil mercimek
| Kg
| 6,26
| 6,45
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:35 Kaynak: AA
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