Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 8,33 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 8,33 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Mısır unu
| Kg
| 2,49
| 5,00
| Yeşil mercimek (paketli)
| Kg
| 4,80
| 8,33
| Bulgur unu
| Kg
| 1,35
| 1,38
| İrmik
| Kg
| 2,97
| 3,20
| Şehriye
| Kg
| 2,57
| 2,57
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:51 Kaynak: AA
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