Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday kepeği Kg 1,03 1,03 Aşurelik buğday Kg 2,65 2,69 Paketli pirinç Kg 5,80 6,84 Paketli bulgur.
Mersin Ticaret Borsasında paketli bulgurun kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı
Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
| Buğday kepeği
| Kg
| 1,03
| 1,03
| Aşurelik buğday
| Kg
| 2,65
| 2,69
| Paketli pirinç
| Kg
| 5,80
| 6,84
| Paketli bulgur
| Kg
| 2,80
| 3,90
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