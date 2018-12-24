Son Dakika Haberleri: Mersin Time Gazetesi 5. Yılını Kutladı

Mersin Time Gazetesi 5. Yılını Kutladı

1 saat önce

Mersin'de yerel ölçekte yayın yapan 'Mersin Time Gazetesi', yayın hayatındaki 5. yılını, Vali Ali İhsan Su'nun katıldığı etkinlikle kutladı.

Mersin Time Gazetesi 5. Yılını Kutladı, System.String[]
Mersin'de yerel ölçekte yayın yapan 'Mersin Time Gazetesi', yayın hayatındaki 5. yılını, Vali Ali İhsan Su'nun katıldığı etkinlikle kutladı.

Suphi Öner Öğretmenevi'ndeki programa il protokolü, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Vali Su, basının, halkı bilgilendirmek gibi çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, kamuoyunun doğru ve tarafsız habere zamanında ulaşmasında basın kuruluşlarının önemine vurgu yaptı. Mersin Time Gazetesi'nin kuruluş yıldönümünü kutlayan Su, gazetenin başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile tüm çalışanlarına başarılar diledi.

Gazetenin sahibi Aytur Gezer ise yaşadıkları kente bir nebze katkı sunabilmek adına, klasik basın anlayışının biraz dışında, bardağın dolu tarafını gören bir anlayışa sahip olduklarını söyledi. Elbette bu işin doğasında eleştirinin de yer aldığını ve bu hakkı saklı tutmak kaydı ile güzellikleri gören, şehre, bulunduğu topluma katkı sunan çalışmaları, faaliyetleri haber yapma anlayışı ile 5 yıl önce yayın hayatına başladıklarını ifade eden Gezer, "Olaylara iyi yönden bakmamızın en temel sebebi, günümüzde hep dertler, sorunlar konuşuluyor ama çözüm olarak çok kısır bir süreç yaşanıyor. Biz bu güzellikleri ve başarıları paylaşarak, topluma iyi örnek olmasını, teşvik etmesini amaçlıyoruz. Biz bardağın dolu tarafını görmeye çalışıyoruz. Sloganımız da 'Mersin'e dair herşey'. Mersin'e dair herşey bizim ilgi alanımız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin Time Geleneksel Ödül Töreni kapsamında Vali Ali İhsan Su'ya 'yılın bürokratı' ödülü takdim edilirken, gazetenin 5. kuruluş yıldönümü pastası kesildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:25 Kaynak: İHA

Ali ihsan, Mersin, Güncel
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