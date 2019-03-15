Mersin Times 8 Yaşında

Mersin'de yerel yayın yapan Mersin Times Gazetesi, 8. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Mersin'de yerel yayın yapan Mersin Times Gazetesi, 8. kuruluş yıldönümünü kutladı.



Kutlama etkinliğinde konuşan gazetenin imtiyaz sahibi Kerem Türk, gazetenin yayın ilkeleri ve yapısından söz etti. "Yerel medya kentlerin namusudur" diyen Türk, "Geride kalan 8 yılda gazetecilik değerlerinden hiç taviz vermeden, ilk günkü amatör ruhla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın da bugünden daha güçlü olacağız. Kentimizde de çok şey değişti. Biz de çok değiştik. Şimdi hem kendimiz için hem bu kentte yaşayan insanlarımız için yarına daha da umutla bakabiliyoruz. Hiçbir etki altında kalmadan, önyargılardan uzak, sadece kamuoyunu bilgilendirmek için çıktığımız bir yolda, eleştirilerimizi hep yapıcı bir üslup kullanarak aktarmaya çalıştık. Kimsenin özel yaşamına, kimsenin kutsallarına, kimsenin manevi değerlerine zarar verecek bir haber anlayışımız olmadı. Sadece, Mersin ve bölgemizdeki gelişmeleri objektif bir bakış açısıyla aktarmaya çalıştık" dedi.



Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş, Mersin Times'in etik kurallar çerçevesinde önemli haberleri okurlarına ulaştırdığını anlatırken, Vali Ali İhsan Su ise halkın doğru ve tarafsız bir şekilde haber almasını sağlayan basın kuruluşlarının önemli bir kamu vazifesi üstlendiğini belirtti. Yerel basının çalışma şartlarına dikkat çeken Vali Su, "Çağımızda artık basın çok çeşitlendi. Sosyal medya bir taraftan, yazılı basın, görsel basın derken hakikaten her alanda basın dünyası kendini çok müthiş bir şekilde geliştirdi. İlimizde de hakikaten basın dünyasında çok önemli gazetelerimiz, televizyonlarımız var. Bu çerçevede tabi Mersin Times'da yaptığı hizmetlerle basın dünyasında önemli bir yer edinmiştir" diye konuştu.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da basının önemine işaret ederek, "Hele hele yerel basın dediğimizde zor koşullar altında çalışan, fedakarlık yapma gereği duyulan bir alan özellikle yerel basın. Gerçekten zor koşullar altında emek veriyorlar, gayret sarf ediyorlar. Vatandaşlarımızı bilgi sahibi edinmesi yolunda çaba sarf ediyorlar. Her birine ben çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Mersin'in özel ve önemli bir kent olduğunu dile getiren Elvan, "Tarihi dokusu itibariyle, güzellikleriyle, coğrafi konumuyla, ticaretiyle, lojistiğiyle, tarımıyla sanayisiyle yine özel bir kent. Ama hepsinden önemlisi demografik yapısıyla özel bir



kent. Düşünün bu kentte Yörük kardeşlerimiz var, Arap kardeşlerimiz var, Kürt kaderlerimiz var. Arap Alevilerimiz var. Anadolu Alevilerimiz var. Hıristiyan kardeşlerimiz var. Demografik yapı itibariyle çok değişik kesimden, etnik yapıdan kardeşlerimiz var. Fakat ben şunu gururla ifade etmek istiyorum. Hangi yapıdan olursa olsun, bu güne kadar hem basınımız hem de Mersin siyasetindeki arkadaşlarımız, yine değişik STK'lardan arkadaşlarımız hep bütüncül, birlikte olmayı gerektiren bir yaklaşımla hareket ettiler" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından gazetenin 8. yıldönümü pastası kesildi. - MERSİN

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