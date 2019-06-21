MERSİN TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
1 saat önce
TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandıMERSİN'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere olan ve strafor yüklü bir TIR'ın dorsesine saklanmış 20 Suriyeli göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:11 Kaynak: DHA
TIR dorsesinde KKTC'ye gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
MERSİN'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ne (KKTC) gitmek üzere olan ve strafor yüklü bir TIR'ın dorsesine saklanmış 20 Suriyeli göçmen yakalandı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
ekipleri, Uluslararası Mersin
Limanı içerisinde KKTC'ye gitmek üzere feribota yüklenecek 33 NVV 25 plakalı TIR'da arama yaptı. Strafor taşıyan TIR'ın dorsesini açan ekipler, 7'si çocuk olmak üzere 20 Suriyeli göçmenle karşılaştı. Dorsedeki göçmenlerin sıcak ve havasızlıktan etkilenmemesi için iklimlendirme sistemi yapıldığı belirlenirken, gözaltına alınan TIR şoförü işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Göçmenler ise ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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