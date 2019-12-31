Mersin-tır'ın dorsesine yapılan gizli bölmede göçmen kaçakçılığı - Son Dakika
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Mersin-tır'ın dorsesine yapılan gizli bölmede göçmen kaçakçılığı

6 saat önce

TIR'ın dorsesine yapılan gizli bölmede göçmen kaçakçılığıMERSİN polisinin 3 kentte eş zamanlı düzenlediği operasyonda TIR dorselerinde göçmenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürdükleri iddiasıyla yakalanan 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TIR'ın dorsesine yapılan gizli bölmede göçmen kaçakçılığı

MERSİN polisinin 3 kentte eş zamanlı düzenlediği operasyonda TIR dorselerinde göçmenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) götürdükleri iddiasıyla yakalanan 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, TIR dorselerinde yaptığı gizli bölmeler polisi şaşırttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli Adana ve Hatay'da eş zamanlı olarak göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Göçmenleri 4 bin ila 4 bin 500 dolar karşılığında KKTC'ye götürmek için TIR dorselerinin alt kısmındaki gizli bölmelere yerleştiren şebekenin mali değeri düşük olan yükler için beyanname açtığı saptandı. Şebekenin, liman görevlilerini yanıltmak amacıyla ilk olarak yasal yüklü TIR'ı limana getirip, X- Ray ve diğer işlemlerini yaptıktan sonra bunun yerine göçmenlerin olduğu TIR'ı limana soktuğu da saptandı. TIR'ları kameraların görmeyeceği bir noktada yan yana yanaştıran şebeke üyelerinin, daha sonra işlemleri tamamlanan ve gemiye bindirilecek olan TIR'a, göçmenleri dorse altına yapılan özel kapaklardan naklettiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Limanı'nda yapılan operasyonda TIR dorselerindeki yüklerin arasına gizlenmiş 30 göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatında kullanılan 3 çekici ve dorseye el konuldu.

Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, operasyonda göçmen kaçakçılığını organize eden 14 şüpheli ise gözaltına alındı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Mersin-tır'ın dorsesine yapılan gizli bölmede göçmen kaçakçılığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
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