Son Dakika Haberleri: Mersin Tır Uçuruma Uçtu

Mersin Tır Uçuruma Uçtu

1 saat önce

Tır uçuruma uçtuMERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan TIR, uçuruma yuvarlanırken sürücüsü ağır yaralandıKaza, Pozantı-Tarsus istikameti Gülek tüneli çıkışında meydana geldi.

Tır uçuruma uçtu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan TIR, uçuruma yuvarlanırken sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Pozantı-Tarsus istikameti Gülek tüneli çıkışında meydana geldi. 25 yaşındaki Ferhat Şimşek'in kullandığı 33 EJG 41 plakalı TIR, bir anda kontrolden çıktı. Sürücü Ferhat Şimşek'in kontrolünü kaybettiği TIR, biran da çukurumdan aşağıya yuvarlandı. Dereye yatağında duran TIR'ın sürücüsü Ferhat Şimşek kaza da ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile olduğu yerden çıkartılan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken Şimşek'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:40 Kaynak: DHA

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