Mersin Toprağa Verildiler
23 dakika önce
Anne ve babasını öldüren zanlı: Beni aşağılıyorlardı (3)TOPRAĞA VERİLDİLERMersin'in Erdemli ilçesinde tartıştıkları işsiz oğulları Ali Ay (35) tarafından av tüfeği ile vurarak öldürülen anne Menekşe (55) ve eşi Murat Ay (58) sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Anne
ve babasını öldüren zanlı: Beni aşağılıyorlardı (3)
TOPRAĞA VERİLDİLER Mersin
'in Erdemli
ilçesinde tartıştıkları işsiz oğulları Ali Ay (35) tarafından av tüfeği ile vurarak öldürülen anne Menekşe (55) ve eşi Murat Ay
(58) sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Ay ailesinin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Ay çiftinin cenazeleri sevenlerinin gözyaşları arasında Güzeloluk
Mahalle mezarlığında defnedildi.
Bu arada öğle saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adliyeye çıkartılan Ali Ay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:27 Kaynak: DHA
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