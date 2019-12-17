Mersin Toptancı Hal Kompleksi esnafı e-fatura ile ilgili bilgilendirildi

Mersin Toptancı Hal Kompleksi'nde faaliyet gösteren komisyoncu, tüccar ve ihracatçı esnafı, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek olan e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu ile ilgili bilgilendirildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı'nca yapıldı. Bu çerçevede, 19 Ekim 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 509 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu' maddesi gereğince, 1 Ocak 2020'den itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan esnaf uygulama hakkında bilgilendirildi. Toptancı Hal Kompleksi içerisinde komisyoncu, tüccar ve ihracatçı olarak sebze ve meyve ticareti yapan 900 mükellef bulunduğu belirtildi. 1 Ocak 2020'ye kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan esnafa sistem hakkında bilgilendirmede bulunuldu. - MERSİN