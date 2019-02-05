Mersin, Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısında 8'inci

MERSİN (İHA) – Mersin, Aralık 2018 sonu itibariyle 608 bin 628 trafiğe kayıtlı araç sayısıyla Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldı.

MERSİN (İHA) – Mersin, Aralık 2018 sonu itibariyle 608 bin 628 trafiğe kayıtlı araç sayısıyla Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldı. İl genelindeki toplam araçların yüzde 45'ini otomobil oluşturdu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaparak, Motorlu Kara Taşıtları Aralık 2018 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamaya göre, aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı 22 milyon 865 bin 921 araç bulunuyor. Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil oluştururken, yüzde 16,4'ünün kamyonet, yüzde 14'ünün motosiklet, yüzde 8,3'ünün traktör, yüzde 3,7'sinin kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'inin otobüs, yüzde 0,3'ünün ise özel amaçlı taşıt olduğu belirlendi. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise 56 bin 112 olurken, bunların 38 bin 112'sini otomobil oluşturdu.



Mersin'de aralık sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 608 bin 628 oldu



TÜİK açıklamasında, Mersin'in aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 608 bin 628 adet taşıt ile Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldığı belirtildi. Açıklamaya göre, Mersin'de trafiğe kayıtlı toplam araçların yüzde 45,1'ini otomobil, yüzde 24,1'ini motosiklet, yüzde 17,3'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 5,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - MERSİN

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