MERSİN Trafik ışıklarında 'Evde Kal' mesajı - Son Dakika

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' mesajı

MERSİN'de farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki trafik sinyalizasyon sistemine 'Evde Kal' ve 'Eve Git' mesajları yansıtıldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan 'Evde Kal' çağrılarına yenisi eklendi. Mersin'de tüm caddelerde yer alan trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığında 'Eve Kal', yeşil ışık yandığında ise 'Eve Git' mesajları ile vatandaşlara çağrı yapılıyor. Trafik ışılarında bekleyen araç sürücülerinin, yolcuların ve yayaların dikkatini çeken uyarı mesajları, olumlu karşılandı.