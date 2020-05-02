MERSİN Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etti - Son Dakika

Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etti

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde bir kişinin, trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla darp etmesi cep telefonu tarafından kaydedildi. Arabadan inip, 3 kadına sopayla vuran şüpheli, olayın ardından yanındaki başka bir kadınla bölgeden uzaklaştı.

3 gün önce 2'inci Çevre Yolu üzerinde gündüz saatlerinde trafikte seyreden 2 aracın içinde bulunanlar, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartıştı. Yolun ortasında duran 2 arabadan inen 4 kadın tartışmaya devam etti. Daha sonra arabalardan birinde olan erkek şüpheli sopayı alarak, 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki göstermesi ve araya girmesiyle kadınlara vurmayı bırakan şüpheli, daha sonra yanındaki kadını da alarak arabaya binip, bölgeden uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sopayla kadınların yanına gelen şüpheli, kadınlara sopayla vurmaya başlıyor. Ardından ise 3 kadınla tartışan yanındaki kadını alarak, arabaya binip, bölgeden uzaklaşıyor. Olaydan sonra dayak yiyen kadınların hastaneye gittiği, şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.