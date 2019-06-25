Son Dakika Haberleri: MERSİN Tren kazası sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

MERSİN Tren kazası sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı

52 dakika önce

Tren kazası sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandıMersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin işçileri taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Ahmet Çiftçi...

Tren kazası sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin işçileri taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Ahmet Çiftçi (20), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün yaşanan kazada, 63 LZ 951 plakalı servis minibüsü ile Suriyeli 12 tarım işçisini taşıyan Ahmet Çiftçi, Yenice Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte çevresine bakmadan karşıya geçmek istedi. Bu sırada makinistler Müslüm A. ve Ali A. idaresindeki Ulukışla- Adana seferini yapan 22218 sefer sayılı yük treninin çarpacağını fark eden Ahmet Çiftçi, araçtan inerek kaçtı. Minibüsteki tarım işçileri kaçmaya fırsat bulamadan tren, minibüse çarptı. Kazanın etkisi ile yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtan dışarı savrulan Vakha Aksat(17) isimli kadın işçi trenin altında kalarak öldü, 4 işçi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi, sorgusunun ardından Tarsus Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Ahmet Çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Makinistler ise dün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
MERSİN Tren kazası sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
Tarsus, Ahmet Çiftçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevindeki hükümlü koğuşu ateşe verdi! 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması: Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MERSİN Tren kazası sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]