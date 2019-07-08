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MERSİN Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı 1 ölü, 1 yaralıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hareket halindeki bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, park halindeki otomobilde bulunan iki kardeşten Ahmet Özen (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Gökçe Özen (21) ise ağır yaralandı.

Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı 1 ölü, 1 yaralı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde hareket halindeki bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, park halindeki otomobilde bulunan iki kardeşten Ahmet Özen (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Gökçe Özen (21) ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Sulu Sokak üzerinde meydana geldi. Gökçe Özen ve kardeşi Ahmet Özen bir marketin önündeki araçlarında oturdukları sırada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Aracın içerisindebulunan Ahmet Özen ve Gökçe Özen ağır yaralandı. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Özen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Gökçe Özen ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevrekilerin de ifadesine başvurdu. Ahmet Özen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturma sürdürülüyor.
MERSİN Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:10 Kaynak: DHA
Turgutlu, Güncel
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