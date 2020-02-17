Mersin türk bayrağını yırtan yunan vekile tepki için 500 kilometre koşacak - Son Dakika

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki için 500 kilometre koşacak

MERSİN'de Tarsus İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün lisanslı atleti olan Bekir Zengin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un, Türk bayrağına yaptığı saygısızlığa tepki göstermek için, Ankara'ya kadar koşacak.

Geçen yıl haziran ayında Kalkınma eski Bakanı Lütfü Elvan'dan aldığı bayrakla, tüm şehit ve gaziler adına koşarak 15 Temmuz'da İstanbul'da Şehitler Köprüsü'ne ulaştıran Bekir Zengin, ardından bayrağı İstanbul Valiliği'ne devretti. Zengin, şimdi de Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı protesto etmek için Mersin Valiliği önünden 13 Mart günü başlayarak, 4 Nisan günü Ankara'da Yunan Başkonsolosluğu önüne varmayı hedefliyor. Yaklaşık 500 kilometre koşacağını kaydeden Bekir Zengin, bu konuda Mersin'de bulunan ilçe belediyelerinden yardım beklediğini söyledi.