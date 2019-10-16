Son Dakika Haberleri: Mersin, Türkiye-Litvanya basketbol maçına hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Mersin, Türkiye-Litvanya basketbol maçına hazırlanıyor

Mersin, Türkiye-Litvanya basketbol maçına hazırlanıyor

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i, A Milli Kadın Basketbol Takımının 17 Kasım Pazar günü Mersin'de oynayacağı Türkiye-Litvanya basketbol maçına davet ederek destek istedi.

Mersin, Türkiye-Litvanya basketbol maçına hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i, A Milli Kadın Basketbol Takımının 17 Kasım Pazar günü Mersin'de oynayacağı Türkiye- Litvanya basketbol maçına davet ederek destek istedi. Maç için her türlü desteği vereceklerini belirten Seçer, Mersinlilerin tek yürek halinde milli takıma destek vermelerini istedi.


A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Litvanya'yı Mersin'de ağırlayacak. Karşılaşma, 17 Kasım Pazar günü 17.30'da Servet Tazegül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleşecek.


TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Türkiye-Litvanya basketbol karşılaşması öncesi Mersin'e gelerek, Başkan Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, TBF Kadın Basketbol Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Antalyalı, TBF Milli Takımlar Basketbol Takım İdarecisi Orhan Demirel ve Çukurova Basketbol Genel Menajeri Volkan Torun da katıldı.


Ziyarette Başkan Seçer'den maçla ilgili destek isteyen Yıldırım, Seçer'i maça da davet etti.


Başkan Seçer de maçın duyurulması ve karşılaşmaya ulaşımın sağlanması konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini ifade ederek, tüm Mersinlileri maça davet etti. Mersinlilerin, karşılaşmayı izlemeye giderek tek yürek halinde milli takıma destek vermelerini isteyen Seçer, kendisinin de destek için tribünde yerini alacağını aktardı.


Karşılaşmanın tanıtılması için billboard desteği ve dezavantajlı bireylerin, özellikle kadınların karşılaşmaya ulaşımının sağlanması noktasında milli takıma her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Seçer, ayrıca maç öncesi ve sonrası Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ambulansın, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı alanda bekletileceğini söyledi.


Ziyarette, Milli Takımlar Direktörü Yıldırım, Başkan Seçer'e 33 numaralı milli takım formasını hediye ederken, spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü teşekkür etti. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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