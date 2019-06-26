MERSİN U-16 Briç Yaz Kampı sona erdi

U-16 Briç Yaz Kampı sona erdiMersin'in Bozyazı ilçesinde, Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen U-16 Briç Yaz Kampı, final müsabakaları ile sona erdi.İlçedeki bir otelde 75 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda, 12 takım dereceye girmek için mücadele etti. Final maçları sonucunda Denizli ekibi Çiywork 1'inci, Zonguldak takımı İsimsizler 2'nci, Osmaniye temsilcisi Kadirli Akıl Oyunları Merkezi (KAOM) ise 3'üncü oldu.İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren milli takım antrenörü Tuncay Altun, Briç, ülkemizde yeni tanınıyor ama özellikle ilkokul ve ortaokul yaş grubunda büyük bir ilgi oluşmaya başladı. Çocuklarımızın sanal oyunlardan böyle güzel bir takım ve akıl sporuna yönlenmesini toplumumuz açısından mutluluk verici olarak görüyorum. Federasyonumuzun bu konudaki çalışmalarının olumlu yansımalarını görmeye başladık dedi.Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupaları teslim edildi.