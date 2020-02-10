Mersin-ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştiriyoruz - Son Dakika
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Mersin-ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştiriyoruz

6 saat önce

Ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştiriyoruzMERSİN (DHA)- Eğitim alanında 35 yıldır faaliyetlerini sürdüren İSTEK Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılında açılacak Mersin kampüsü Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştiriyoruz

MERSİN (DHA)- Eğitim alanında 35 yıldır faaliyetlerini sürdüren İSTEK Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılında açılacak Mersin kampüsü Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Törene, İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan, İSTEK Mersin Okulları Müdürü İbrahim Belci, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılacak kampüsünün tanıtımında, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, sorgulayan, eleştiren ve farklılıkları kucaklayan bireylerin yetiştirildiğini vurgulayan İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan, okullarının Mersin'deki eğitim-öğretim hayatına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Öğrenci merkezli bir kurum olduklarını aktaran Özyazgan şunları söyledi: "Bizde her şey öğrenci içindir. Öğrenciler ülkemizin geleceğidir. Biz bu bilinçle 35 yıldır ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştiriyoruz.?

Törende açılış konuşmasını yapan kampüs müdürü İbrahim Belci, İSTEK Okullarının 1985 yılından beri sahip olduğu değerler sistemi ve yüksek akademik başarısının ışığında hak edilmiş bir üne sahip çok özel bir marka olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından törene katılan veli ve öğrencilere okulla ilgili bilgiler verildi.

Mersin-ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştiriyoruz

Yenişehir, Mersin, AKM, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
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