Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği Mülki İdari Amirliği koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle limanda koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alındı.

Bu kapsamda yeni çalışma esaslarının belirlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm liman paydaşlarının sağlığı göz önünde tutularak tüm misafirlerin şirket binalarımıza ziyaretlerinin kabulü bir sonraki duyuruya kadar askıya alınmıştır. Limanımızda vardiya düzenine göre çalışan birimlerimiz, en üst düzeyde alınan tedbirler doğrultusunda 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Vardiya düzeni dışında kalan çalışanlarımız, 23.03.2020 itibarıyla bir sonraki duyuruya kadar dönüşümlü olarak uzaktan çalışma düzenine geçmiştir. Tüm ofis çalışanlarımıza her zamanki ofis telefon numaraları ve elektronik posta adresleri üzerinden ulaşılabilecektir. Operasyon/ Dokümantasyona ilişkin talepler ve ilgili tüm konularda, halihazırda Port Portal sistemimiz üzerinde kullanmakta olduğunuz 'Canlı Destek' uygulamamız ile webdestek@mersinport.com.tr adresimiz üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir."

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti         
14:20
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı         
14:14
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir         
14:11
Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak         
13:33
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:33:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]