Mersin Uluslararası Limanı, 2019'un lider limanı oldu - Son Dakika
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Mersin Uluslararası Limanı, 2019'un lider limanı oldu

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük konteyner liman olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2019 yılında gerçekleştirdiği iş hacmiyle Türk limanları arasında bir ilke imza atarak, 1.9 milyon TEU barajını geçen ilk liman oldu.

Mersin Uluslararası Limanı, 2019'un lider limanı oldu, System.String[]

Türkiye'nin en büyük konteyner liman olan Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2019 yılında gerçekleştirdiği iş hacmiyle Türk limanları arasında bir ilke imza atarak, 1.9 milyon TEU barajını geçen ilk liman oldu.


Dünya liman endüstrisine paralel gelişen Mersin Uluslararası Limanı, 2019 yılında 1.9 milyon TEU konteyner iş hacmine ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış kaydetti. 2018 yılında ulaştığı 1.72 milyon TEU rakamıyla Türkiye konteyner limanları arasında ilk sıraya yerleşen MIP, 2019 yılı iş hacmiyle liderliğini taçlandırmış oldu. MIP, konvansiyonel yük bazında ise bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 8 milyon ton iş hacmi elde etti.


"Türkiye tarihinde ilk"


2019 yılında tarihinin en başarılı dönemine imza atarak, 1.9 milyon TEU konteyner, 8 milyon ton konvansiyonel işlem hacmiyle Türkiye'nin lider limanı unvanını koruduklarını ifade eden MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, bu gelişmenin aynı zamanda MIP ve Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Türkiye limanlarında toplam elleçlenen konteyner hacminde yüzde 17 paya sahip olduklarını belirten Van Daele, "Gelinen bu noktayı daha yukarılara taşıma konusunda heyecan duyuyoruz. Bu başarı, çalışanlarımıza, müşterilerimize, Mersin'in lojistik gücüne katkıda bulunan tüm kamu, STK ve özel sektör temsilcilerine aittir. Tüm paydaşlarımıza verdikleri destek, sundukları katkı için teşekkür ediyorum" dedi.


"Yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyoruz"


Daele, 2019 yılı operasyon performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şu ifadelere yer verdi: "Bölgenin ticaret merkezi konumunu koruması için MIP tesislerini global ölçekte hizmet verebilecek seviyeye taşımak istiyoruz. Konteyner gemi endüstrisi muhteşem bir ivmeyle büyümekte ve her geçen gün tüm dünyada daha büyük gemiler dünya denizlerine indirilmektedir. Bu hızlı gelişimin paralelinde sektördeki rekabet gücümüzü artıracak, ihracatçı ve ithalatçılarımıza zaman ve maliyet avantajı sağlayacak yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımızın desteğiyle limana en doğru yatırımları yapmayı amaçlıyoruz. Profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki tüm liman kullanıcıları ile hinterlandımızın beklentilerini karşılayabilmek için yatırımlarımızı planladık. MIP olarak küresel ligde güçlenmeye çalışırken, diğer taraftan Türkiye'ye, bölgemize ve Mersin'e katma değer sağlayacak projelerin destekçisi olmaya devam edeceğiz." - MERSİN

Türkiye, Mersin, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
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