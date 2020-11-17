MIP, 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika

MIP, 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle Türkiye rekoru kırdı

17.11.2020 15:45
MIP, 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle Türkiye rekoru kırdı, System.String[]

Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanında yeni bir rekora daha imza atıldı.

Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Mersin Limanında yeni bir rekora daha imza atıldı. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), ekim ayında gerçekleştirdiği 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle yeni bir rekorun sahibi oldu.

MIP'ten yapılan açıklamada, dünya liman endüstrisini yakından takip eden MIP'in, bu yılın ekim ayında kaydettiği 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle 2019 yılının yine aynı ayında 175 bin TEU ile elde ettiği rekoru yenilediği bildirildi. Açıklamaya göre MIP, ulaştığı bu rakamla tarihinde bir ilke daha imza atarken, "Türkiye'nin aylık bazda en fazla konteyner elleçleyen limanı" unvanını da güncellemiş oldu.

"BU ZORLU SÜREÇTE BİR REKORA DAHA İMZA ATAN PERSONELİMİZE MİNNETTARIZ"

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, "Bu zorlu zamanlarda bir rekora daha imza atan personelimize minnettarlığımı iletiyorum. Pandemi sürecinde, tüm çalışanlarımızın ve liman kullanıcılarının sağlığını mümkün olan en iyi şekilde korumak için birçok yeni iş süreci ve önlemi uygulamaya koyduk. İş gücümüzün ve yönetimimizin yetkinliği ve bağlılığı sayesinde üretkenlikten ödün vermeden çalışmaya devam ettik. Yolculuğumuzda yanımızda olan müşterilerimize, kamu kurumlarına ve diğer tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"DİJİTAL ÇÖZÜMLER ÜZERİNDE ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK"

Johan Van Daele yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Bu süreçte, büyüyen Türkiye ve beraberinde artan iş hacmine yönelik kapasite planlama ve yatırım projeleri geliştirmenin yanı sıra, bölgemizde ihracat-ithalat yapan ve lojistik altyapıyı oluşturan bütün firmalara fayda sağlayacak yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Bölgenin ticaret ve lojistik altyapısını güçlendirmek amacıyla dijital çözümler üzerinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Teknoloji alanındaki yatırımlarımızı müşteri entegrasyonu ve saha operasyonları otomasyonlarına odaklanarak sürdürmeyi planlıyoruz."

MIP'in, Türkiye'nin büyümesine uyum sağlamak için ek kapasite yatırımları yapmaya, ilaveten tüm liman ve ticaret camiasına fayda sağlayacak dijital ve teknolojik çözümlerle sunduğu hizmetleri optimize etmeye devam edeceği bildirildi.

MIP, 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle Türkiye rekoru kırdı
MIP, 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle Türkiye rekoru kırdı
MIP, 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle Türkiye rekoru kırdı

Mersin, Liman, Ekim, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MIP, 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika Ekonomi


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