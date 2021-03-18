Mersin Uluslararası Limanı'nın toplam konteyner kapasitesi 3.6 milyon TEU'ya çıkacak - Son Dakika

Mersin Uluslararası Limanı'nın toplam konteyner kapasitesi 3.6 milyon TEU'ya çıkacak

18.03.2021 13:46
Mersin Uluslararası Limanı'nın toplam konteyner kapasitesi 3.6 milyon TEU'ya çıkacak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla başlaması planlanan genişletme çalışmalarıyla Mersin Uluslararası Limanı'nın toplam konteyner kapasitesi 3.6 milyon TEU'ya çıkarken, rıhtıma 400 metrelik iki mega konteyner gemisi aynı anda yanaşabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla başlaması planlanan genişletme çalışmalarıyla Mersin Uluslararası Limanı'nın toplam konteyner kapasitesi 3.6 milyon TEU'ya çıkarken, rıhtıma 400 metrelik iki mega konteyner gemisi aynı anda yanaşabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Mersin Uluslararası Limanı 112 hektar alanıyla Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip limanı olma özelliğini taşırken, aynı zamanda dünyanın en büyük konteyner limanları arasında 97'nci sırada bulunuyor. Mersin Uluslararası Limanı'nda (MİP) konteyner, genel kargo, proje kargo, Ro-Ro kargo, ÖTV'siz akaryakıt, dökme katı yük, gemiden konteynere kuru dökme yük boşaltımı, dökme sıvı yük, yolcu gemileri, deniz (pilotaj, römorkaj, palamar) gibi hizmetler aynı sahada verilebiliyor. Liman, bulunduğu konum, kapasite, geniş hinterlandının yanı sıra yurt içi ve dışına olan çok modlu bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz'in de lider limanları arasında yer alıyor. Ankara, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya gibi Türkiye'nin sanayileşmiş kentleri ile Suriye, Irak gibi sınır komşusu olan ülkelere demiryolu ve karayoluyla bağlı olan Mersin Uluslararası Limanı, Orta Doğu ve Karadeniz'le olan aktarma ve hinterlant bağlantılarıyla Akdeniz Bölgesi'ndeki ana konteyner limanlarından biri.

Mersin Uluslararası Limanı, liman işletmesini devraldığından bu yana hizmet ettiği bölge ve sektörler ile birlikte büyüyerek gelişiyor. Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için üstyapı ve altyapı olarak modern bir liman olarak hizmet sağlıyor. Limanın ortaklarından PSA, dünyanın önde gelen konteyner liman işleticisi olarak tüm dünyada edindiği tecrübe ve bilgi birikimi ile limanın dünya standartlarında hizmet veren bir liman haline gelmesinde büyük fayda sağladı. Komşu ülkelerin gelişmekte olan yük trafiğinden daha fazla pay alabilmek için gemi ve kapasite beklentilerini karşılamak amacıyla sürekli gelişim hedefleniyor. Projenin tamamlanması ile birlikte 880 metrelik rıhtıma 2 adet 400 metrelik mega geminin aynı anda yanaştırılması amaçlanırken, projeyle rıhtım konteyner kapasitesi 800 bin TEU'dan 1,8 milyon TEU'ya, toplam liman kapasitesi ise 2,6 m TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacak.

Limanın genişletme çalışmalarıyla ilgili olarak CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Mersin Limanı'nı genişletme bahanesiyle Atatürk Parkı'nı limana katma derdindeler. Burada amaç limanı büyütmek değil. Tabii ki en büyük amaçları rant ama daha da önemlisi Atatürk'ün adını Mersin'den silmek" iddiasına bulunmuştu.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Projenin Atatürk Parkı'na zarar vereceğine dair yapılan açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Proje, Mersin Limanı ve Mersin'in lider konumunu korumak için bir zorunluluktur ve tamamen yasalar çerçevesinde kente kazandırılacaktır" denilmişti. - ANKARA

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Mersin, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Uluslararası Limanı'nın toplam konteyner kapasitesi 3.6 milyon TEU'ya çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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