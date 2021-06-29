Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de başlayacak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geçen yıl ertelenen 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 1-18 Nisan'da yapılması planlanırken Kovid-19 önlemleri kapsamında ertelenen festival için hazırlık çalışmaları başladı.

Festivalin Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın da yer aldığı toplantıda, etkinliğin 11 Eylül-2 Ekim'de düzenlenmesine karar verildi.

Toplantıda, festival bütçesi ve etkinlik takvimi de görüşüldü.