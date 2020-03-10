Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde 'Korolar Şenliği' düzenlenecek - Son Dakika
Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "Korolar Şenliği" düzenlenecek
6 saat önce
Mersin'de bu yıl düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "21. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği" düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:26 Kaynak: AA
Mersin'de bu yıl düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "21. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği" düzenlenecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, korolar şenliği 3-5 Nisan'da Mersin Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.
Şenliğe 39 koro ve 1800 korist katılacak.
Şenlik kapsamında Boğaziçi Caz Korosu'nun şefi Masis Aram Gözbek ve Wishful Singing Akapella Beş Topluluğu, çocuk korolarıyla atölye çalışması gerçekleştirecek.
Son Dakika Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede tehdit etti: Sevgiline mini etek giydireceğim Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor