Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "Korolar Şenliği" düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde 'Korolar Şenliği' düzenlenecek - Son Dakika

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "Korolar Şenliği" düzenlenecek

6 saat önce

Mersin'de bu yıl düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "21. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği" düzenlenecek.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde

Mersin'de bu yıl düzenlenecek 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde "21. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği" düzenlenecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, korolar şenliği 3-5 Nisan'da Mersin Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenecek.

Şenliğe 39 koro ve 1800 korist katılacak.

Şenlik kapsamında Boğaziçi Caz Korosu'nun şefi Masis Aram Gözbek ve Wishful Singing Akapella Beş Topluluğu, çocuk korolarıyla atölye çalışması gerçekleştirecek.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Nevit Kodallı, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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