Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

Mersin'de gelecek yıl 18'incisi yapılacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamındaki beste yarışması, "Mersin, Soli Pompeipolis'in gün doğuşuna ezgi arıyor" sloganıyla düzenlenecek.

Mersin'de gelecek yıl 18'incisi yapılacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamındaki beste yarışması, "Mersin, Soli Pompeipolis'in gün doğuşuna ezgi arıyor" sloganıyla düzenlenecek.



Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl yapılan beste yarışması için bu sefer kentin tarihi mirası Soli Pompeipolis Antik Kenti tema seçildi.



Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yer alan antik kentin konu alınacağı ve piyano, keman, viyola, viyolonsel dörtlüsü formunda düzenlenen yarışmaya başvurular, 15 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.



"Mersin, Soli Pompeipolis'in gün doğuşuna ezgi arıyor" sloganıyla düzenlenen yarışmanın sonucu ise nisan ayında finale kalan eserlerin seslendirileceği konserle halka açık oylama sonucunda belirlenecek.



Yarışmada toplam 10 bin lira para ödülü dağıtılacak.



Soli Pompeipolis Antik Kenti



İlk kazı çalışması, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından 1999'da başlatılan Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde, 2013 yılındaki kazılarda sütunlu cadde ve Roma dükkanları mimari bütünlük içerisinde açığa çıkarılmıştı.



Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında son dönem yapılan arkeolojik kazılarda ise sütunlu yol ve antik liman yerleşkesine ek olarak bin 700 yıllık bir erkek büstünün yanı sıra antik kentin "Roma Terası" denilen bölümünde 2 bin 600 yıllık bir tapınak da gün yüzüne çıkmıştı.

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