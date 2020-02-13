Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 19. kez yapılacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali, sanatseverlerle 1 Nisan'dan itibaren buluşacak.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 19. kez yapılacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali, sanatseverlerle 1 Nisan'dan itibaren buluşacak.

Hazırlıkları tamamlanan festival etkinlikleri, 1-18 Nisan tarihlerinde kentin önemli konser salonları ve bazı tarihi mekanlarda 18 gün boyunca müzik şöleni sunacak.

Festival programı ve katılacak sanatçılar, daha sonra düzenlenecek toplantıda duyurulacak.

Sanat Etkinlikleri Derneğinin öncülüğünde düzenlenen festivale, Bakanlığın yanı sıra Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Mersin Üniversitesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri, ticaret ve sanayi odaları destek veriyor.

Destek verenler arasında ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Avusturya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da yer alıyor.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 1 Nisan, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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