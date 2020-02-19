Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

MERSİN'de 01-18 Nisan tarihleri arasında bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin (MERFEST) hazırlıkları tamamlandı.

Dünyadan ve Türkiye'den saygın solist ve müzik topluluklarını kentte taşıyan Uluslararası Müzik Festivali, 01 Nisan-18 Nisan tarihleri arasında kentin gözde konser salonları ile tarihi mekanlarında perdelerini 19'uncu kez açıyor.

Almanya , Hollanda, Avusturya, Amerika, Sırbistan, İtalya , Çin, Kıbrıs Yunanistan ve ülkemizden farklı müzik türlerinden sanatçıların ağırlanacağı festival, Michael Balke yönetiminde Bulgar soprano Alex Penda ile 1 Nisan'da açılış konseri ile start alacak. Programda yerini alan diğer solist ve müzik toplulukları arasında, Hollanda'dan Wishful Singing: Anne Christine Wemekamp, Maria Goetze, Marjolein Verburg, Janneke Vis, Marjolein Stots, Avusturya'dan Beethoven 250 Yılı Konseri ile Stratos Trio, Sırbistan'dan Goran Bregoviç, İtalya'dan 40 Finger ile Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Marco Steffè, Andrea Vittori, Amerika ve Yunanistan'dan 4 Piyano ile Zeynep Üçbaşaran, Cyprian Katsaris, Ammanuel Laziridis, Janis Vakaleris, Amerikalı Latin Caz Topluluğu Buyepongo, Buray Hasan Gökçe Yorgun, şef Bülent Yüksel yönetiminde Deniz Yıldızları Caz Orkestrası ile Hüsnü Şenlendirici bulunuyor.

12 ETKİNLİK, 3 DALDA ÖDÜL