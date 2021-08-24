Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin konser programı belli oldu - Son Dakika

Festival kapsamında 14, 17, 21, 28 ve 30 Eylül ile 2 Ekim'de konserler düzenlenecek.

Organizasyon kapsamında, 11 Eylül saat 20.00'de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da şef Rustam Rahmedov yönetiminde keman sanatçısı Ceyla Ganiyeva ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları açılış konseri verecek.

Mersin 'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali 'nin konser programı belirlendi.

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