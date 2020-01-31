Mersin Uluslararası Narenciye Festivali yaklaşık 550 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Mersin Uluslararası Narenciye Festivali yaklaşık 550 bin kişiyi ağırladı

6 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2019'un kasım ayında 7. kez düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'ni yaklaşık 550 bin kişinin gezdiğini belirtti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2019'un kasım ayında 7. kez düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'ni yaklaşık 550 bin kişinin gezdiğini belirtti.

Su, Mersin Ticaret Borsasında düzenlenen toplantıda, Narenciye Festivali'nin kentin en büyük festivali olduğunu ifade ederek, etkinlikle hem narenciyenin hem kentin tanıtımının yapıldığını vurguladı.

Narenciyenin, kent ekonomisi açısından önemine değinen Su, " Türkiye'nin toplam narenciye üretimi yaklaşık 5 milyon ton. Bunun 1,2 milyon tonunu tek başına Mersin üretiyor. Narenciyede yapılan ihracatın yüzde 39'u da ilimizden gerçekleşiyor. Narenciye bizim bir markamız." dedi.

Narenciye Festivali'ni 2018 yılında 300 bin kişinin gezdiğini anımsatan Su, 2019 yılında ise katılım sayısının 550 bine ulaştığını belirtti.

Su, katılımcı sayısını arttırmak istediklerini işaret ederek, "İnşallah bu yıl hedefimiz 1 milyon olsun. Festivalimiz, gazetelerde, medyada, internette ve sosyal medyada önemli bir karşılık buldu." diye konuştu.

Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de festivalin önemli bir işbirliği sembolüne dönüştüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz himayesinde 27 kurum bir bütün olduk. Tüm Mersinliler ile bütünleştik ve kentimizin simgesi olan narenciye etrafında kenetlenerek, tek vücut olabileceğimizi herkese gösterdik. Mersin Narenciye Festivali, artık Mersin mozaiğini ayakta tutan en önemli birleştirici unsurlardan birisi olmuştur."

Toplantıda, festival kapsamında çeşitli dallarda gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Mersin Uluslararası Narenciye Festivali yaklaşık 550 bin kişiyi ağırladı

Uluslararası Narenciye Festivali, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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