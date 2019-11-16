Mersin Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlendiği Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, İran, Ukrayna, Hindistan, Ürdün, Gürcistan, Lübnan, Türkmenistan, Belarus, Yunanistan, Moldova, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 320 sporcu katıldı.

Her yaş grubundan satrançseverin katıldığı turnuva, 22 Kasım'da sona erecek.

Turnuva sonunda A kategorisinde birinci olan sporcu 7 bin lira, B kategorisinin birincisi ise 2 bin lira ödül alacak. Toplamda ise 51 bin 530 lira ödül dağıtılacak.

"Organizasyon beğenildi"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, turnuvaya yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Gerek kentlerimizden gerekse de yurt dışından gelen sporcular, geçen yılki turnuvadan memnun kaldıkları için tekrar burayı tercih ettiklerini söylediler. Bu bize, yaptığımız organizasyonun herkes tarafından beğenildiğini gösteriyor." diye konuştu.

Katkılarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Tulay, turnuvayı her yıl sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.