Mersin Üniversitesi, Facebook ile eğitim anlaşması imzaladı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Facebook ile burada seri bir eğitim vermesi için anlaşma imzaladık. Bu bizim için gurur vesilesi. Türkiye'de çok fazla temsilcilikleri yok. Daha çok sanal ve dijital ticaretle ilgili eğitimler verecekler. Gençlerimizin, işsizlerimizin önünde bir ışık olacak." dedi.

Çamsarı, Çiftlikköy yerleşkesindeki konukevinde düzenlediği basın toplantısında, üniversitenin çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Üniversitede, aralarında 16 fakültenin de olduğu 71 birimin bulunduğunu aktaran Çamsarı, 45 bine yakın öğrenci ve çalışanlarla 50 bin kişilik, büyük bir aile olduklarını söyledi.

Çamsarı, yeni sosyal tesisler için adım attıklarını ifade ederek, "Konukevimiz elden geçirildi, yanına da yeni bir konukevi yaptık. Bunun 2 fonksiyonu var. Birincisi, kongreler, toplantılar için dışarıdan gelen misafirlerimiz, hocalarımız için aktif kullanmak. Hasta yakınlarına henüz çok fazla açmadık ama tam faaliyete geçtiğinde o tarz bir hizmet de verilecek." diye konuştu.

Kültür Merkezinin de yakında açılacağını kaydeden Çamsarı, temsil ve gösterilere gelecek davetlilerin, konukevinde ağırlanacağını bildirdi.

"Facebook ile burada eğitim vermesi için anlaşma imzaladık"

Rektör Çamsarı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Facebook'un Türkiye temsilciliği ile görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Facebook ile burada seri bir eğitim vermesi için anlaşma imzaladık. Bu bizim için gurur vesilesi. Türkiye'de çok fazla temsilcilikleri yok. Daha çok sanal ve dijital ticaretle ilgili eğitimler verecekler. Gençlerimizin, işsizlerimizin önünde bir ışık olacak. Rakamlar konusunda çok ayrıntılı bilgi verilmedi ama 2-3 aylık periyotlarla, sürekli eğitim söz konusu olacak. Bu da ülkeden, belki de yurt dışından gelecek uzmanların eliyle olacak."

Yayınları, sıralamaları ve projeleri önemsediklerinin altını çizen Çamsarı, üniversiteden çıkan projelerin kabul edilme oranlarında büyük artış kaydettiklerini söyledi.

Çamsarı, engelli bireylerle ilgili çalışmalar da yaptıklarını belirterek, "YÖK tarafından engelsiz üniversitelere ödüller veriliyor. Bu yıl 17 dalda bayrak aldık. Bize en yakın aday 9 bayrak aldı. Türkiye birincisi olduk." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, nükleer enerjiyle ilgili çalışmaları sorması üzerine de Çamsarı, şunları kaydetti:

"Üniversitede sadece enerji alanında çalışan arkadaşlarımız var. Enerji bölümümüzün biri Tarsus'ta kaldı. Projelerle, eğitimlerle ilgili irtibatlarımız sürüyor. Hem santrali inşa eden firmayla hem de serbest olarak hocalarımızın çalışmaları sürüyor. Yenilenebilir, yeşil enerjiyle de ilgili projelerimiz çok. Burada, enerji depolamayla ilgili çalışan arkadaşlarımız var. 'Üniversitemize güneş enerjisi kurabilir miyiz?' diye fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Uygun yerleri belirledik. Bununla da ilgili yakında girişimlerimiz olacak. Enerjinin her türlüsüyle ilgili, nükleer de dahil, bunun altını çiziyorum çalışmalarımız var. Bu konuda bilgilendirebiliriz, danışmanlık da yapabiliriz. Gönüllü, destek olan olursa eğitimlere öğrenci ve hoca da gönderebiliriz."