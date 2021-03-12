Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

12.03.2021 11:45
Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) arasında, Mersin'de faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini arttırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) arasında, Mersin'de faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini arttırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokolün imza töreni üniversitenin Senato Odasında gerçekleştirildi. Törene, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, MERYAD Yönetim Kurulu Başkanı Çoşkun Doğmuş ve dernek üyeleri katıldı.

"İş dünyası ile üniversitelerin bir araya gelmesi çok önemli"

Rektör Çamsarı, törende yaptığı konuşmada, iş dünyası ile üniversitelerin bir araya gelmesinin çok önemli olduğu belirterek, "Üniversitemizde birçok proje gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen her kurumla projelerimiz var. İş dünyamızın da bizlerle işbirliği yapma isteğini biliyorum. Sektördeki insanlarımızla bir araya gelmek, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıp destek istemek için çok önemli. Üniversitemiz her alanda kendisini yukarıya taşımaya devam ediyor. Altyapımızı tamamladıktan sonra akademik olarak başarılar kazandırmak bizleri gururlandırıyor. Bu sayede tüm eğitim seviyelerindeki öğrenci kalitemiz de artmış oluyor ve üniversitemiz daha da iyi bir konuma yükseliyor" dedi.

"Kanser Araştırma Topluluğu kurduk"

Dernek üyelerine üniversitenin kazandığı ödüller ve gerçekleştirilen projeler hakkında da bilgiler veren Çamsarı, "Üniversitemiz son dönemde şehrine en fazla katkı sunan üniversite ve en iyi turizm projesi ödüllerinin sahibi oldu. Bu ödüller bizim için gurur verici. Erdemli Belediyemiz ile bir Avrupa Birliği projesi de gerçekleştiriyoruz. Merkez olmayan bir ilçenin böyle bir proje yapabilmesi çok anlamlı ve önemli. Yine Mezitli'de belediyemiz ile birlikte Taş Mektep'i kültür, sanat ve turizm alanında ilçemiz için bir çekim alanı haline getiriyoruz. İçerisinde birçok önemli etkinlik ve eğitim olacak. Hastanemizde ise rutin hizmetinin dışında 4 farklı fakülteden 18 hocamızı bir araya getirerek bir kanser araştırma topluluğu kurduk. Fen-Edebiyat, Eczacılık, Tıp ve Mühendislik Fakültelerimiz bu topluluğun içerisinde. Topluluk, periyodik olarak bir araya gelerek daha önce denenmemiş veya ilerlememiş çalışmalarla kanser tedavisi üzerine ağırlık verilecek. En az 2 milyon liraya kadar çıkacağımız bütçeyle araştırmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çamsarı, imzalayacakları protokol ile gerçekleştirilecek projelerin, MEÜ, Mersin ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

MERYAD Başkanı Doğmuş ise "Üniversite ile iş dünyası arasındaki bağın her geçen gün arttığını görüyoruz ve bu da tüm ülke için örnek gösterilmesi gereken bir durum. Biz de dernek olarak, işbirliği ile bu durumu daha da geliştirmek ve katkı sunmak istedik. İş insanları olarak üniversitemizin hem akademik hem de teknik imkanlarından faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çamsarı ve Doğmuş, işbirliği protokolünü imzaladı. - MERSİN

Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı
Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı
Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Araştırma Geliştirme, Mersin Üniversitesi, Yatırımcı, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi
Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Bakan müjdeyi verdi! 424 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
12:58
Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor         
12:45
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi         
11:48
Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler         
11:19
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi         
10:01
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 13:20:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Üniversitesi ile MERYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei