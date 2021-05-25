Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacak - Son Dakika

Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacak

25.05.2021 15:51
Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacak, System.String[]

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi bölgedeki hastalara umut olacak.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi bölgedeki hastalara umut olacak.

Sağlık Bakanlığından alınan ruhsatla MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'nde hizmete açılan merkezde ilk ilik nakli 2-3 hafta içerisinde yapılmaya başlayacak.

Tam donanımlı 6 yataklı hizmete açılan merkezde kök hücre işleme, bulundurma ve dondurma üniteleri yer alıyor.

Kendi yaşadıkları şehirde bu tedaviyi olma şansı yakalayacak hastalara umut olacak merkez kısa süre sonra hasta kabulüne başlayacak.

MEÜ Tıp Fakültesi Erişkin Hemotoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Anıl Tombak, AA muhabirine, merkezdeki tüm teknolojik alt yapıların tamamlandığını söyledi.

Merkezin kentteki hastalara avantaj sağlayacağını dile getiren Tombak, şöyle konuştu:

"Başlangıçta tüm ihtiyaçları karşılayacak. Zaman içerisinde daha yoğun hasta sayısıyla karşılaştığımızda kapasitemizi artırabiliriz. Şu an 6 yatakla hizmet vereceğiz. Sadece Mersin değil çevre illere de katkısı olmasını bekliyoruz. Hastalarımızı nakil edemediğimiz dönemlerde başka illere götürüyorduk. Bu hastalarımız için zor oluyordu. Şimdi hastalarımıza en iyi hizmeti vereceğiz."

Mersin Üniversitesi, Onkoloji Hastanesi, Kök Hücre, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacak - Son Dakika


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