Mersin Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması: 'Hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmıştır' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mersin Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması: 'Hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmıştır' - Son Dakika Dünya

Mersin Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması: 'Hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmıştır'

6 saat önce

Mersin Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması: 'Hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmıştır'

Mersin Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması: 'Hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmıştır', System.String[]

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Üniversiteden yapılan açıklamada, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın tedbir amaçlı özel odaya alındığı ve yapılan tetkiklerinde hastanın koronavirüs taşımadığı kaydedildi.

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Mersin Üniversitesi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:14 
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