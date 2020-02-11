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Mersin Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması: 'Hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmıştır'
6 saat önce
Mersin Üniversitesi'nden koronavirüs açıklaması: 'Hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmıştır'
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın tedbir amaçlı özel odaya alındığı ve yapılan tetkiklerinde hastanın koronavirüs taşımadığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:14
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