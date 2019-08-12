Son Dakika Haberleri: Mersin Üniversitesi'nin limon projesine TAGEM'den 109 bin TL'lik destek
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Mersin Üniversitesi'nin limon projesine TAGEM'den 109 bin TL'lik destek

6 dakika önce

Ge Destek Programı kapsamında 109 bin TL'lik destek almaya hak kazındı.

Mersin Üniversitesi'nin limon projesine TAGEM'den 109 bin TL'lik destek, System.String[]
Ge Destek Programı kapsamında 109 bin TL'lik destek almaya hak kazındı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, TAGEM tarafından Ar-Ge Destek Programı 15. Proje Çağrısı kapsamında 192 proje değerlendirildi. MEÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından yürütülen Limonun Tedarik ve Değer Zinciri Analizi: Mersin ve Adana projesi, desteklenmeye uygun görülen 21 proje arasında yer aldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Değirmen'in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan Limonun Tedarik ve Değer Zinciri Analizi: Mersin ve Adana projesinin bütçesi toplam 109 bin 363 TL olarak belirlendi.

Proje araştırma grubunda öğretim üyeleri Dr. Mehmet Nasih Tağ, Dr. Ender Gürgen, Dr. Ebru Arıcıoğlu, Doç. Dr. Erkan Aktaş, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden Osman Uysal ve Mehmet Ali Kiracı ile Çukurova Teknoparktan Ersun Erman görev yapıyor. Ayrıca projede, Mersin Ticaret Borsası da proje ortağı olarak yer alıyor.

26 Temmuz 2019 tarihinde TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan ile kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen sözleşme imza töreni ile çağrı kapsamında desteklenen projelere bakanlık tarafından yaklaşık 13 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
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