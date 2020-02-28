Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı'dan koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı'dan koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı'dan koronavirüs açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, bazı sosyal medya hesaplarındaki kentte çok sayıda koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hasta olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Mersin Üniversitesi Rektörü Çamsarı'dan koronavirüs açıklaması Açıklaması, System.String[]

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, bazı sosyal medya hesaplarındaki kentte çok sayıda koronavirüs (Kovid-19) taşıyan hasta olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Çamsarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yüksek ateş şikayetiyle tedavi gören İran asıllı bir hastanın tetkik sonuçlarının negatif çıktığını ve koronavirüs taşımadığını bildirdi.

Hastanede koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Çamsarı, "En ufak bir şüphe olduğunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçiliyor. Burada yapılamayan bir tahlil olduğunda Ankara'ya gönderiliyor ve kayıt altına alınıyor. Hastalar gerekli süre boyunca gözetim altında tutuluyor. Bugüne kadar hiçbir hastada pozitif sonuç çıkmadı, hepsi de sağlıklı şekilde taburcu edildi." ifadelerini kullandı.

Çamsarı, gerçek dışı bilgilerle toplumda infial meydana getirmek isteyenlerin iyi niyetli olmadığını kaydetti.

Mersin Üniversitesi, Ahmet Çamsarı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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