Mersin Üniversitesi Senatosundan Barış Pınarı Harekatı'na destek

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Senatosu, bir bildiri yayınlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Mersin Üniversitesi Senatosu, yayınladığı bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Barış Pınarı Harekat Planının, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından önceki gün uygulamaya başlandığını belirtti. Bildiride, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı bu harekat, bölgemize barış ve huzuru getirmek, ülkemizin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla yapılmaktadır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı bir biçimde gerçekleştirilen harekat, bir yandan terörist saldırıların bertaraf edilmesi, diğer yandan güvenli bir bölge sağlanmasıyla Suriyeli sığınmacıların yurtlarına dönmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kapsamında ve meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde yürütülen bu harekatı desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtarma hedefiyle Barış Pınarı Harekatı'na katılan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize, kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyor, Mersin Üniversitesi Senatosu olarak harekatın başarıya ulaşmasını niyaz ediyoruz" denildi. - MERSİN