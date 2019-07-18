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Mersin Üniversitesi Yayınlarından yeni kitap

4 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yayınları'nın 54'üncü sayısı "Doğu Dağlık Kilikia Mimarisi: Yeni Tespitler ve Öneriler" başlıklı kitap oldu.

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MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yayınları'nın 54'üncü sayısı "Doğu Dağlık Kilikia Mimarisi: Yeni Tespitler ve Öneriler" başlıklı kitap oldu. Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan tarafından kaleme alınan kitap, bölgede yıllardır gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların birikimi özelliği taşıyor.

MEÜ Yayınlarından "Doğu Dağlık Kilikia Mimarisi: Yeni Tespitler ve Öneriler" kitabının basımı gerçekleşti. Doç. Dr. Kaplan, yaptığı açıklamada, "Doğu Dağlık Kilikia Mimarisi: Yeni Tespitler ve Öneriler" kitabında, sadece belli bir arkeolojik malzeme grubunun incelenmediğini, kitabın içerisinde yer alan bölümlerin her birinin mekansal açıdan ortak yönü olan Doğu Dağlık Kilikia ya da bir diğer adlandırmayla Olba Bölgesi olduğunu ifade etti.

Olba Bölgesinin, Lamos (Limonlu) ve Kalykadnos (Göksu) nehirleri arasında kalan coğrafyanın antik dönemdeki ismi ve bugün Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçeleri sınırlarına dahil olduğu bilgisini veren Kaplan, bu çalışmada zamansal bir birlikteliğin de söz konusu olduğunu söyledi. Bölümlerin tamamının Roma İmparatorluk Dönemi ile ilgili olduğunu belirten Kaplan, "İlk üç bölüm Erken Roma İmparatorluk, diğer üç bölüm ise Orta ve Geç Roma İmparatorluk zamanlarıyla ilişkili olan eserde sadece mekansal ve zamansal değil, bilakis konu açısından da bir uyum söz konusu. Kitabın içerdiği ortak konu, bölgenin Roma İmparatorluk Dönemi mimarisi" dedi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
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