Mersin Üniversitesinde Atatürk törenle anıldı - Son Dakika

Mersin Üniversitesinde Atatürk törenle anıldı

10.11.2020 16:38
Mersin Üniversitesinde Atatürk törenle anıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), ebediyete uğurlanışının 82'nci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü törenle andı.

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ), ebediyete uğurlanışının 82'nci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü törenle andı.

MEÜ'de Atatürk için anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında ilk etkinlik Cumhuriyet Meydanında düzenlendi. Anma etkinliğine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Kaya, Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Prof. Dr. Erol Yaşar ile akademik ve idari personel katıldı. Törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Anma programı daha sonra Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde devam etti. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, 1918-1923 arası 5 yıllık büyük mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonrasında müthiş bir dönüşüm projesi olan Türkiye Cumhuriyeti'ni tasarladığını ve bu hedefe ulaşmak için gerekli adımları her türlü olumsuzluğa ve engellemelere rağmen kararlı ve cesur bir şekilde attığın belirtti. Yağcı, "Gazi Mustafa Kemal, bu süreçte büyük bir vizyona sahip olarak ne kadar önemli bir düşünce adamı olduğunu ve bu vizyon kapsamındaki hedeflerine ulaşmak için de ne kadar önemli bir eylem adamı olduğunu göstermiştir. Bizi neredeyse diz çökmek üzereyken, bitap bir halden alıp büyük ideallere ulaştırma yolunda kararlılıkla ilerlemiştir" dedi.

Atatürk'ün "Türk Milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir" diyerek takip etmeleri gereken yolu gösterdiğinin altını çizen Yağcı, "Bizler üniversite mensupları, kendimizi Atatürk'ün manevi mirasçıları olarak görüyoruz. Bu nedenle bilimin ışığında Türk milletinin ve tüm insanlığın refahı, mutluluğu ve ilerlemesi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğr. Gör. Şekip Alpsoy ise 'Atatürk ve Hümanizm' konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Atatürk'ün hümanizmi ile birlikte ülkede çok büyük bir düşünce devrimini de gerçekleştirdiğini söyleyen Alpsoy, Atatürk'ün "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline eriştirmektir. Devrimlerimizin temel kuralı budur" sözlerinin önemine vurgu yaptı.

Anma Töreni, "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseriyle sona erdi. Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğrencileri Soprano Ege Sönmez, Tenor Kerem Yaman ve Tenor Mertcan Bulak, Piyano Ana Sanat Dalından Öğr. Gör. Ferdi Cümendür, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi. - MERSİN

Mersin Üniversitesinde Atatürk törenle anıldı
Mersin Üniversitesinde Atatürk törenle anıldı
Mersin Üniversitesinde Atatürk törenle anıldı
Mersin Üniversitesinde Atatürk törenle anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Mersin Üniversitesi, Cumhuriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin Üniversitesinde Atatürk törenle anıldı - Son Dakika


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